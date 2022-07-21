Александр Лукашенко назвал «фальсификацией» отчет ICAO о посадке самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту

Александр Лукашенко в интервью журналисту AFP назвал отчет Международной организации гражданской авиации (ICAO) об инциденте с рейсом Ryanair фальсифицированным, пишет госагенство «Белта» .

«Это фальсификация. Белорусская сторона уже дала свою оценку этому документу. И почему это заключение ICAO именно сегодня или вчера появилось? Какое право ICAO имеет накладывать санкции? Или Франция? Какое вы имеете право? Это право Организации Объединенных Наций. Так даже рекомендации такой не было», — возмутился Лукашенко.

По мнению Лукашенко, европейские страны ввели санкции против Беларуси до появления каких-либо документов или отчетов: «Без оснований для этого».

«Меньше фантазий, правильно?». Главное из отчета ICAO о происшествии с самолетом Романа Протасевича

«Вы на второй день все в один голос, начиная от Макрона и заканчивая канцлером Германии Меркель, по указке Вашингтона начали кричать: "Преступники, такие-сякие!" Вы еще фактов на столе не имели», — сказал он.

По словам Лукашенко, бывший редактор Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета «спокойно живет в своей стране» и «не хочет на Запад».

«Он повзрослел и понял, что это его земля, его страна — он живет», — говорит Лукашенко в отрывке интервью, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого».

20 июля ICAO опубликовала расследование о принудительной посадке самолета Ryanair в минском аэропорту. На борту самолета находились Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Совет ICAO признал, что информация о бомбе на рейсе FR4978 Ryanair была заведомо ложной и угрожала его безопасности. Кроме того, угроза взрыва была доведена до сведения летного экипажа «по указанию высокопоставленных должностных лиц правительства Беларусь».

23 мая Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту.

Спустя месяц стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находилась под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана.

В январе 2022 года Роман Протасевич объявил о сотрудничестве с центром «Системная правозащита» провластного активиста Белякова .

6 мая 2022 года суд в Гродно приговорил Сапегу к 6 годам колонии, признав девушку виновной в разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном собирании информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).