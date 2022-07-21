СК рассказал об уголовном деле против сотрудника life:), его обвиняют в сотрудничестве с телеграм‑каналом «ЧКБ»

Следственный комитет рассказал об уголовном деле против сотрудника life:), которого его обвиняют в сотрудничестве с телеграм-каналом «Черная книга Беларуси». Сообщение об этом появилось на сайте СК.

В тексте заявления говорится, что 31-летнего менеджера сети мобильного оператора life:) обвиняют по делу о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК). Следствие утверждает, что он передавал персональные данные администраторам телеграм-канала «Черная книга Беларуси», доступ к которым имел из-за своей должности. В сообщении СК также уточняется, что по делу, связанному с «Черной книгой Беларуси» проходят «более двух десятков человек».

Ранее силовики отчитывались о задержании начальника отдела маркетинга и разработки мобильного оператора life:). Тогда в покаянном видео задержанный говорил, что осенью 2020 года, пользуясь служебным положением, «сбрасывал информацию о сотрудниках милиции, судьях, других сотрудниках правоохранительных органов и органов госуправления». Кроме этого он, по его словам, в августе 2020 года участвовал в «несанкционированных акциях протеста, проходивших в городе Минске».

В мае МВД признал телеграм-канал «Черная книга Беларуси», который занимался деанонимизацией силовиков, «экстремистским формированием».