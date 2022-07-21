Беларуску Яну Пинчук экстрадируют из России, пишет телеграм-канал «Свободу Яне Пинчук!».

Решение суда об экстрадиции «Медиазоне» объяснила адвокатка Яны Пинчук Мария Беляева: «Да, на это 15 дней. Когда именно, никто не знает».

Яну Пинчук задержали в ноябре 2021 года в ее квартире в Петербурге. В Беларуси витеблянку обвиняют по пяти статьям: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

20 июля «Медиазона» писала, что здоровье Яны Пинчук ухудшилось. По словам ее мужа Никиты Сафронова, Пинчук не оказывают медицинскую помощь в петербургском СИЗО-5. Он также уточнил, что узнал о состоянии жены из письма. По словам Сафронова, Пинчук болеет «уже почти месяц» и не получает никакой медицинской помощи. Несмотря на температуру в 39 градусов, ей не давали жаропонижающего.

18 апреля Россия одобрила запрос на экстрадицию витеблянки в Беларусь. В постановлении о выдаче указано, что, по версии следствия, она руководила тремя телеграм-каналами: «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%»; все три признаны «экстремистскими».

Тем не менее, 12 июля комитет по правам человека ООН попросил Россию не выдавать беларуску Яну Пинчук на родину. Адвокатка обвиняемой Мария Беляева объяснила Би-би-си, что это был первый случай вмешательства структуры ООН в дела о депортации из России беларуских оппозиционеров.

Добавлено в 12:11: Комментарий Марии Беляевой.