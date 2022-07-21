Лукашенко подписал закон о введении в Беларуси заочных судов

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», вводящий возможность проведения заочных судов по уголовным делам против обвиняемых в терроризме, измене государству и другим преступлениям, сообщает госагентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Как уточняет агентство, закон вводит институт специального (заочного) производства по уголовным делам против обвиняемых, которые находятся за пределами Беларуси и уклоняются от явки в органы, ведущие уголовный процесс.

Такое специальное производство по закону разрешается начинать по делам о теракте (статья 289 УК), геноциде (статья 127 УК), наемничестве (статья 133 УК), измене государству (статья 356 УК), диверсии (статья 360 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1), массовых беспорядках (статья 293 УК) и призывах к санкциям (статья 361 УК).

Помимо этого, добавляет «Белта», закон вносит изменения в порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе, вводя кассационную стадию судопроизводства для рассмотрения жалоб и протестов в президиумах областных и Минского городского судов.

Также закон устанавливает возможность обжалования приговоров Верховного суда в апелляционном порядке, если он действовал в качестве суда первой инстанции.