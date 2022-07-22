Минобороны: во время боевой подготовки от огнестрельного ранения погиб солдат‑срочник

Министерство обороны сообщило о гибели во время боевой подготовки солдата срочной службы. По утверждению ведомства, он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Солдат проходил службу в одном из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады (находится в Слониме).

«Комиссией Министерства обороны во взаимодействии с представителями правоохранительных органов проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в пресс-релизе Минобороны.