КГБ внес в «список террористов» еще восемь человек, обновленный список появился на сайте комитета.

Речь идет о беларусах Виталии Борисевиче, Юрии Станевском, Артеме Мазанике, Тимофее Голубко, Александре Петушковой и Андрее Сачевко. Также в перечень внесли активистку «Европейской Беларуси» Алену Лазарчик и осужденного на 11 лет колонии Алексея Кудасова. Большая часть из них проходит по статьям об организации или активном участии в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок (статья 342 УК).

7 июля в «список террористов» добавляли пять человек, среди которых был хирург Андрей Любецкий и обвиняемые по делам о «рельсовых партизанах». Всего в списке теперь фигурируют 888 человек, но не все из них беларусы.