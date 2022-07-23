Мининформ заблокировал сайт газеты «Белорусы и рынок»

В Беларуси заблокировали сайт газеты «Белорусы и рынок», сообщает «Зеркало».

В издании подтвердили, что сайт заблокирован по решению Министерства информации. Однако редакция пока не получила по этому поводу официальных бумаг.

18 мая директора «Белорусов и рынка» Константина Золотых и бухгалтера Юлию Кохно задержал КГБ, а главреда газеты Андрея Александровича допросили в том же ведомстве. К вечеру Кохно и Александровича освободили. Золотых предъявили обвинение в разжигании вражды, соединенном с насилием или совершенным должностным лицом (часть 2 статьи 130 УК).

21 июня Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной информацию, размещенную на сайте издания «Белорусы и рынок». Речь шла о материале, в котором были приведены данные Вооруженных сил Украины о потерях российской армии.