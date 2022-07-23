«Вясна»: во время массовых обысков в Иваново силовики избивали местных жителей и угрожали им

Во время массовых обысков и задержаний в Иваново, произошедших 13 июля, силовики избивали задержанных и угрожали им, пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на слова очевидцев и местных жителей.

По информации правозащитников, всего в городе в этот день задержали восемь местных жителей, семь из которых в итоге осудили: троих оштрафовали, а еще четверых арестовали.

Как уточняет «Вясна», основанием для обысков послужило уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) в 2021 году, пострадавшими по которому проходят трое милиционеров по фамилиям Кузьменчук, Тебук и Пташиц. Во время обысков, отмечают правозащитники, силовики разбрасывали вещи по полу, громко ругались, оскорбляли и избивали местных жителей.

Задержанного Дмитрия Сенчука, пишет «Вясна», сотрудники ГУБОПиК и «Алмаза» избивали в течение полутора часов — в том числе используя сковородку. Кроме того, его принуждали отжиматься и приседать, а также угрожали задушить бело-красно-белым флагом, снятым со стены в его доме.

Суд Ивановского района арестовал Сенчука на 13 суток. Как пишут правозащитники, после ареста ему не позволили передать минералку, аргументировав это тем, что «политическим не разрешено — вода из под крана тоже вкусная».

По словам местных жителей, силовики избивали еще двоих задержанных: Александра Юшкевича и Андрея Беленького. По итогам суда Юшкевича оштрафовали на 50 базовых величин, а Беленького арестовали на 15 суток. За что судили обоих жителей Ивановичей — не уточняется.

Как пишут правозащитники, еще одного местного жителя, Андрея Дражина, арестовали на 25 суток за нарушение порядка организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) и неповиновение должностному лицу (статья 24.3 КоАП). Поводом для ареста послужил герб «Погоня», нарисованный на двери его гаража. Как пишет «Вясна», после задержания у Дражина оказался поцарапан нос, а также появились синяки на руках и ногах.

Кроме того, родственников Дражина принудили закрасить изображение и прислать фотографию с итогами покраски по вайберу — при этом закрашивать герб пришлось дважды, потому что силовикам сначала не понравился результат.

Еще одна задержанная, Марина Киевец, рассказала правозащитникам, что после задержания и доставления в РОВД ее четыре часа уговаривали сообщить пароль от телеграма и угрожали, что в противном случае «заберут в Брест и посадят на бутылку». По итогу трех судов Киевец оштрафовали на 74 базовых величины за репосты сообщений из изданий «Белсат» и «Зеркало» в инстаграме.

В тот же день силовики пришли с обыском к учительнице Елене Пуцикович, отбывающей домашнюю химию за два репоста сообщений о милиционерах. Во дворе дома один из силовиков выстрелил в собаку учительницы. По словам местных жителей, после этого сотрудник «Алмаза» самостоятельно доставил животное в ветеринарную клинику в Пинск, потому собаке удалось спасти жизнь.

Как пишет «Вясна», во время обыска один из силовиков толкнул несовершеннолетнюю дочь Пуцикович, а самой учительнице вскоре после задержания стало плохо, потому ее отвезли в больницу.