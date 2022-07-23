MAYDAY: сотрудницу EPAM, вернувшуюся из Литвы, подозревают по уголовному делу; она на камеру рассказала об участии в протестах

В Минске сотрудники ГУБОП задержали двух сестер, одна из которых вернулась на родину из Литвы — теперь она проходит подозреваемой по уголовному делу, сообщает телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

Ранее видео с вернувшейся из Литвы сотрудницей IT-компании EPAM опубликовал провластный телеграм-канал «Сводки Центра». В ролике она говорила о том, что в августе 2020 года принимала участие «в несанкционированных массовых мероприятиях» и «выходила на проезжую часть».

По сообщению MAYDAY.TEAM, девушку на видео зовут зовут Екатерина Глинская. Несколько дней назад ГУБОП задержал ее вместе с сестрой Юлией, а позже в их квартире провели обыск.

Как пишет канал, Екатерина проходит подозреваемой по неназванному уголовному делу — статья УК не уточняется. По неподтвержденной информации, 21 июля суд назначил ее сестре 15 суток ареста, однако по какой именно статье КоАП — неизвестно.