Суд над главой партии БНФ Григорием Костусевым пройдет в закрытом режиме, рассказал зять обвиняемого Дмитрий Антончик на своей странице в фейсбук.

Григория Костусева обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК). Вместе с ними судить будут еще четверых человек. По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

Суд пройдет также над политологом Александром Федутой — тоже о заговоре с целью захвата власти. И над американским адвокатом Юрием Зенковичем, которого обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК).

Также на суде будет рассматривать дела бухгалтера Ольги Голубович и дальнобойщика Дениса Кравчука, которых обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

После начала расследования КГБ озвучивало, что в деле девять обвиняемых: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Проходящего в итоге обвиняемым Дениса Кравчука в этом списке не было.