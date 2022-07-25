Лукашенко подписал закон, который изменяет и дополняет нормы Кодекса РБ о культуре

25 июля Александр Лукашенко подписал закон, который изменяет и дополняет нормы Кодекса Республики Беларусь о культуре, сообщает пресс-служба политика.

Согласно новому закону, организаторы культурно-зрелищных мероприятий обязаны получить удостоверение на право организации таких мероприятий. Организаторов с удостоверением будут включать в специальный реестр Минкульта. Нововведение не касается физлиц, которые проводят мероприятия для собственных нужд без получения прибыли.

В соответствии с поправками экскурсии в музеях смогут проводить только музейные работники.

Принятые изменения перераспределяют полномочия между Минкультом и местными органами власти по вопросам использования недвижимых материальных историко-культурных ценностей регионального значения, упрощается порядок проведения на них работ по текущему ремонту.

Закон устанавливает приоритетное право на приобретение культурных ценностей госорганизациями культуры, если собственник принимает решение об их отчуждении.

В Законе содержатся также иные нормы, в том числе предусматривающие уточнение отдельных аспектов в сферах библиотечной, музейной, ремесленной деятельности, кинематографии, народного творчества, пишет пресс-служба