Суд в Харькове арестовал активы и имущество приборостроительного предприятия, принадлежащего гражданину Беларуси

Суд в Харькове наложил арест на имущество и беларускую часть корпоративных прав приборостроительного предприятия, бенефициарным собственником которого является гражданин Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В рамках расследования уголовного дела по факту коллаборационной деятельности (часть 4 статьи 111-1 УК Украины) оперативники управления стратегических расследований установили, что бенефициарным собственником предприятия является гражданин Беларуси. Предприятие специализируется на производстве измерительных приборов, инструментов для исследования и навигации, говорится в пресс-релизе.

Киевский районный суд Харькова наложил арест на беларускую часть корпоративных прав предприятия, недвижимость и имущество, изъятое в ходе обыска. Активы уже переданы в Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, а общая стоимость арестованных активов составляет более 112 миллионов гривен.

