Суд приговорил Артема Анищука к двум годам химии за оскорбление милиционера в закрытом чате; с учетом предыдущего приговора он проведет в колонии еще год

Суд Ленинского района Могилева приговорил ранее осужденного по другой статье Артема Анищука к 2 годам химии по статье об оскорблении милиционера (статья 369 УК) в закрытом телеграм-чате, сообщает правозащитный центр «Вясна». Сложив предыдущий приговор, суд назначил ему наказание в виде 3 лет колонии. Анищуку зачли отбытый ранее срок — ему осталось провести в колонии около года.

В феврале 2021 года Артема Анищука приговорили к 2 годам колонии. По версии следствия, он и четверо минчан повредили машину жены Александра Гейца — замначальника отдела организации оперативно-режимной работы в ИК, ВК, ЛТП Департамента исполнения наказаний.

Он должен был выйти на свободу 29 июня, однако за день до освобождения его взяли под стражу по новому делу.

По версии обвинения, 26 сентября 2020 года Анищук оскорбил представителя власти в закрытом чате «Кепка» на 10 человек.

«Я считаю, что у администрации ИК [№15] не получилось повесить на меня статью 411 УК (злостное неповиновение), которую прокуратура посчитала незаконным и отменила. После этого начальник колонии сказал, что "я тебя в покое не оставлю и сделаю все, чтобы добавить тебе срок". "У меня есть знакомые судьи, прокурора", — это его слова. И когда дело по статье 411 УК было приостановлено, то тот же следователь, который вел дело по статье 411 УК, начал проверку по статье 369 УК)», — рассказал Анищук на суде.

По информации правозащитников, лингвистическая экспертиза не нашла оскорбления в комментарии. Сам милиционер на суд не явился.

Прокурор запросила для него 2 года химии по статье об оскорблении милиционера, но, сложив приговоры по двум уголовным делам, запросила наказание в виде 3 лет колонии.

Судья вынесла именно такое решение. Анищуку осталось провести в колонии около года.

В колонии №15 Анищука несколько раз отправляли в ПКТ и ШИЗО, чтобы избежать пыток, он глотал металлические предметы.