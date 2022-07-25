Суд приговорил проводника, который отправил видео российской военной техники в «Беларускі Гаюн», к 2 годам колонии

21 июля суд Гомельской области приговорил проводника Александра Лучиновича, который отправил видео российской военной техники в телеграм-канал «Беларускі Гаюн», к 2 годам колонии по статье о «содействии экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 364-1 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно о приговоре стало спустя 4 дня.

Лучиновича задержали 31 марта на работе в Гомельском отделении «БелЖД». Его арестовали на неназванное количество суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). После суток его перезадержали в рамках уголовного дела.

Лучинович вины не признал, но сотрудничал со следствием и рассказал, что записал на видео военную технику и прислал его в бот «Беларускага Гаюна».

«Беларускі Гаюн» — телеграм-канал блогера Антона Мотолько, созданный после начала войны в Украине. В описании указано, что канал занимается «мониторингом военной активности». 16 марта МВД признало телеграм-канал «экстремистским формированием».