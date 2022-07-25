Отец Софьи Сапеги погасил штраф по приговору дочери

Отец Софьи Сапеги Андрей Сапега погасил штраф в 175 тысяч рублей по приговору дочери, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

Суд взыскал с Сапеги штраф в пользу более 70 силовиков, чиновников и судей, которые, согласно решению суда, пострадали от ее деятельности в телеграм-канале «Черная книга Беларуси». Оплата штрафа устраняет формальные препятствия к помилованию Александром Лукашенко или ее передаче в Россию для отбывания наказания, объяснил Гашинский.

По словам адвоката, без погашения штрафа осужденную не могут передать в Россию. Кроме того, погашение ущерба и претензий потерпевших является обязательным условием для помилования.

В конце июня Сапега попросила Лукашенко о помиловании. В прошении она написала, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается».

6 мая Гродненский областной суд приговорил Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы.

Россиянку признали виновной по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном собирании информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).

Суд по ее делу проходил в закрытом режиме и длился больше месяца — с 28 марта.

Маршрут «Афины — СИЗО». В Гродно будут судить россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Романом Протасевичем после посадки рейса Ryanair

По версии следствия, россиянка «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», администрировала неназванные телеграм-каналы.

«Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — писала Генпрокуратура.

Всего в телеграм-канал разместили персональные данные не меньше 238 человек, среди которых силовики, прокурорские работники, судьи и госслужащие. По утверждению Генпрокуратуры, после публикации в адрес потерпевших начали поступать угрозы.

Ведомство отметило, что Сапега «выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве», а ее содействие «имело существенное значение в изобличении других соучастников». Также девушка «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

23 мая 2021 годаСофью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находится под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Ее мать и отчим были вынуждены переехать на дачу. Связи с дочерью у них не было с середины октября.