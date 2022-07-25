В Минске силовики задержали учительницу беларуского языка за участие в акциях протеста в 2020 году

В Минске силовики задержали 42-летнюю учительницу беларуского языка и литературы, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «КрысолOFF». Судя по посту в канале, ее обвиняют в участии в массовых беспорядках.

В «покаянном» видео, опубликованном каналом, учительница рассказывает, что работает в гимназии № 37. «Медиазоне» удалось найти страницу задержанной в соцсетях — ее зовут Галина Тарновская.

«В сентябре 2020 года принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии с перекрытием дорог», — говорит учительница на камеру.