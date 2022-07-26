Обвинение запросило 4 года лишения свободы для журналистки Ирины Славниковой. Об этом стало известно из письма самой Ирины, передает БАЖ.

Экс-представительница «Белсата» Ирина Славникова проходит обвиняемой по делам о создании «экстремистского формирования» (часть 1 статьи 361-1 УК) и о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Суд против журналистки проходит в закрытом режиме.

О ходе заседаний «Медиазоне» рассказала подруга семьи со ссылкой на мужа Славниковой. По ее словам, во время прения сторон защитник обвиняемой Владимир Пыльченко четыре часа «аргументированно разбивал надуманные обвинения суда». Она также назвала предполагаемую дату оглашения приговора — 2 августа.

30 октября Славникову и ее мужа Александра Лойко задержали в аэропорту, когда они прилетели в Минск из Египта. Тогда их два раза осудили по административным статьям — в общей сумме супруги отбыли 30 суток ареста.

26 ноября стало известно, что Славникова проходит подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В апреле отец журналистки рассказал, что против нее заведено новое уголовное дело.

Дополнено в 13:20: В текст новости добавлен комментарий подруги семьи Ирины Славниковой.