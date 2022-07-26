Дочь Николая Автуховича рассказала, что ее отец, объявивший сухую голодовку, упал от слабости по пути на заседание суда

Обвиняемый в поджоге и подрыве автомобилей и домов милиционеров Николай Автухович, 11 июля объявивший сухую голодовку, упал от слабости по пути на судебной заседание и ударился о наручники, написала его дочь Екатерина в фейсбуке.

По ее словам, тюремный врач сказал, что состояние Автуховича позволяет ему участвовать в сегодняшнем процессе. На ходатайство его адвоката об осмотре подсудимого независимым врачом суд ответил отказом.

«Папа просил передать, что он реально НИЧЕГО НЕ ЕСТ И НЕ ПЬЁТ (а то некоторые ***** в недоумении как это он ещё живой и что он обманывает)…», — написала дочь обвиняемого.

По информации «Нашай Нiвы», во время заседания обвиняемый просил вызвать скорую помощь, однако судья отказал, сказав Автуховичу, что ему «просто нужно поесть». После этого Автуховича удалили из зала и перенесли рассмотрение дела.

На судебном заседании 11 июля Автухович рассказал, что получает письма только от матери. Тогда же он объявил о начале сухой голодовки, потребовав восстановить корреспонденцию.

Николай Автухович — предприниматель из Волковыска. Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года он и его сообщники приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Кроме того, они, по версии обвинения, подорвали автомобиль другого милиционера в Гродно.

Кроме Автуховича по делу проходят еще 11 человек, в том числе активистка Ольга Майорова, которую государственное телевидение называло ведущей соцсетей предпринимателя.

Всем им в сумме вменяют 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.

Обновлено в 17:08. Добавлена информация «Нашай Нiвы».