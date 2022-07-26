«Наша Нiва»: обвиняемую по «делу Автуховича» пенсионерку Галину Дербыш поместили в карцер на 7 суток

Обвиняемую по «делу Автуховича» пенсионерку Галину Дербыш поместили в карцер гродненской тюрьмы №1 на 7 суток, пишет «Наша Нiва».

По информации издания, основанием для помещения в карцер стал отказ Дербыш от прохождения через рентген перед заседанием суда. Ранее другой обвиняемый по делу, Владимир Гундарь, в знак протеста против прохождения через такую процедуру досмотра объявлял голодовку.

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Галине Дербыш вменяют участие в преступной группе (часть 2 статьи 285 УК), покушение на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК) и теракт (часть 3 статьи 289 УК).

Николай Автухович — предприниматель из Волковыска. Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела против него и еще 11 человек. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года он и его сообщники приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Кроме того, они, по версии обвинения, подорвали автомобиль другого милиционера в Гродно.

Всем им в сумме вменяют 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.