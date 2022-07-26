Провластный телеграм‑канал опубликовал видео с борисовчанкой, срывающей бело‑красные обои со стен своего салона печати

Провластный телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал пост с видео, на котором владелица борисовского салона фотопечати рассказывает о своем задержании за участие в акциях протеста и отдирает со стен салона бело-красные обои.

Всего к посту канала прикреплено два видео. В первом фигурируют двое задержанных, одна из которых представляется владелицей салона и рассказывает, что задержана за участие в акциях протеста в августе 2020 года. Второй задержанный называет себя ремесленником. Основания для своего задержания он называет те же. Первая задержанная в видео одета в белую майку с гербом «Погоня», на плечах второго лежит бело-красный шарф.

В посте провластного канала обоих борисовчан называют «️последователями коллаборационистов», которые «открыли змагаро-типографию в центре Борисова».

Во втором ролике, прикрепленном к посту и оформленном в духе телепередачи «Квартирный вопрос», показано помещение салона печати. На следующих кадрах владелица отдирает бело-красные обои со стен. Этот процесс сопровождается записью комментариев ведущих оригинальной телепередачи, наложенных фоном поверх видео силовиков.

Сама задержанная добавляет на камеру, что текущий стиль помещения уже устарел, а она сама планировала сделать ремонт в стиле «лофт».