Полтора года за оскорбление Лукашенко присудили жительнице Светлогорска, которая обратилась в РОВД с заявлением о краже

Суд в Светлогорске приговорил Наталью Леонович, которая в июне обратилась в РОВД, чтобы подать заявление о краже, к полутора годам лишения свободы, передает правозащитный центр «Вясна».

25 июня 45-летняя жительница деревни Страковичи Светлогорского района подала заявление о краже денег, но за высказывания в РОВД против нее возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Помимо лишения свободы, суд постановил отправить Леонович на лечение от алкоголизма.

Об инциденте писал провластный телеграм-канал «Обратная сторона»: «В отделе сельчанка проявила себя во всей красе: поливала грязью сотрудников, требовала покурить, сквернословила и в итоге в присутствии сотрудников несколько раз оскорбила президента».

В том же канале публиковалось видео из РОВД. На нем женщина говорила: «Давайте, напишите протокол, что я на Лукашенко сказала», — после этого ее слова запиканы. В ролике жительница Страковичей произносила фамилию Лукашенко несколько раз.