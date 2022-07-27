Польские пограничники задержали беларуса, перевозившего незаконно попавших в страну сирийцев

Сотрудники Подляского погранотряда задержали на польско-литовском участке границы гражданина Беларуси, перевозившего в своем авто четверых сирийцев, сообщает пограничное ведомство.

Беларус был задержан в польской деревне недалеко от польско-литовской границы. У ехавших с ним сирийцев не было документов, разрешающих им въезд и пребывание в Польше; границу они пересекли незаконно, пишут пограничники.