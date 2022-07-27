Задержан глава ОГП Николай Козлов

Силовики задержали главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова, сообщил в фейсбуке политик Анатолий Лебедько.

Причина задержания Козлова неизвестна. По информации Лебедько, силовики «постучались и к другим членам партии»; подробностей он уточняет. С утра не выходит на связь глава минской организации ОГП Оксана Алексеева, рассказали ее однопартийцы.

В августе 2021 года суд приговорил Козлова к трем месяцам ареста по обвинению в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Дело политика рассматривали в закрытом режиме. В конце декабря он начал отбывать срок и освободился в марте.

Обновлено в 10:38. Добавлена информация об Оксане Алексеевой.