Российские правозащитники подали в суд жалобу о двух статях УПК, которые использовались в деле беларуски Яны Пинчук

Московская Хельсинская Группа и организация «Гражданское содействие» направили в Конституционный суд России жалобу о неконституционности двух статей Уголовно-процессуального кодекса России, примененных в деле беларуски Яны Пинчук. Об этом написала сама группа в своем телеграм-канале.

Правозащитники просят суд признать неконституционными две статьи УПК России. Речь о положениях, которые не позволяют приостанавливать дела и отказывать в экстрадиции людей даже в случае, если международные органы выносят решение о запрете экстрадиции (статьи 238 и 464 УПК России).

Как прокомментировал «Медиазоне.Беларусь» правозащитник и автор жалобы Роман Киселев, «это дерзкий и нестандартный шаг, наша единственная возможность оставить Яну в России».

По его словам, Конституционный суд в праве при принятии жалобы приостановить исполнение постановления суда об экстрадиции. Тем не менее у суда нет строгих установок насчет сроков рассмотрения жалобы.

Яну Пинчук за это время могут экстрадировать в Беларусь, говорит Киселев: «Но есть шанс, что суд рассмотрит это дело и что-то скажет по поводу обязательности исполнения решений об обеспечительных мерах КПЧ».

На 29 июля Пинчук назначен новый суд по продлению меры пресечения. По мнению правозащитника, на нем ей «скорее всего просто продлят меру пресечения либо на два месяца, либо сразу до ноября».

21 июля суд в Петербурге постановил экстрадировать беларуску Яну Пинчук на родину. В Беларуси ее обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

18 апреля Россия одобрила запрос на экстрадицию витеблянки в Беларусь. В постановлении о выдаче указано, что, по версии следствия, она руководила тремя телеграм-каналами: «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%»; все три признаны «экстремистскими».

12 июля комитет по правам человека ООН попросил Россию не выдавать беларуску Яну Пинчук на родину.