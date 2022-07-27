Участницы ОГП Оксана Алексеева и Антонина Ковалева в ИВС на Окрестина

Силовики задержали участницу Объединенной гражданской партии Антонину Ковалеву и главу минской ячейки Оксану Алексееву, написал в фейсбуке политик Анатолий Лебедько.

Сейчас обе актвистки находятся на Окрестина. Об обыске дома у Алексеевой Лебедько рассказал днем. Тогда же на связь перестал выходить Николай Козлов, глава ОГП. По информации Лебедько, против Козлова завели дело о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК).

В августе 2021 года суд приговорил Козлова к трем месяцам ареста по обвинению в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Дело политика рассматривали в закрытом режиме. В конце декабря он начал отбывать срок и освободился в марте.