Внесенного в «список террористов» могилевчанина приговорили к 3 годам колонии за клевету на Лукашенко

Внесенного в «список террористов» могилевчанина Алексея Парецкого приговорили к 3 годам колонии за клевету на Лукашенко и разжигание розни, передает волонтеркая инициатива MAYDAY.

Как пишут волонтеры, суд прошел 25 июля. Парецкого признали виновным по статьям о клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК) и о разжигании социальной розни (часть 1 статьи 130 УК). Сообщается, что причиной для этих уголовных дел стали сообщения могилевчанина в интернете.

На странице в фейсбук Парецкий публиковал посты про историю Беларуси и своей отношение к России. «Польша брат Беларуси, Украина сестра!», — написал он в ноябре.

До суда обвиняемый находился под подпиской о невыезде и уже в зале суда его заключили под стражу. MAYDAY уточняет, что у могилевчанина есть третья группа инвалидности, а в апреле он 17 дней провел в психолого-психиатрической экспертизе в Новинках, где его признали вменяемым.

16 июня КГБ внес Алексея Парецкого в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

Парецкому 39 лет, писало издание «Наша Ніва». Он родился в Эстонии, некоторое время работал в Москве. По профессии — архитектор, был участником реалити-шоу «Битва дизайнеров» на канале ТНТ.