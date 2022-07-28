Силовики задержали 17‑летнего автора «Прессбола» за участие в митинге в 2020 году и негативные комментарии о россиянах

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» пишет о задержании 17-летнего жителя Минска. «Медиазона» нашла страницу задержанного в соцсетях — его зовут Роман Качина.

По информации канала, он работал в «одном из спортивных печатных изданий». На странице задержанного «Вконтакте» в графе «место работы» указано издание «Прессбол», а его именем подписаны несколько материалов издания.

В видео, опубликованном каналом, подросток рассказывает, что участвовал в митинге в августе 2020 года и писал «негативные комментарии в сторону жителей РФ по поводу спецоперации на Украине».

«В своих комментариях я писал, что мы все время воевали с Россией, после чего я узнал, что моя мать этническая русская», — говорит он в конце видео.

В ролике подросток упоминает, что собирался поступать на факультет журналистики. Авторы канала пишут, что ему не позволят это сделать «внесенные в жизненные планы коррективы».