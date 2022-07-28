Дочь Николая Автуховича рассказала, что ее отца, объявившего сухую голодовку, не было на судебном заседании

Обвиняемый в поджоге и подрыве автомобилей и домов милиционеров Николай Автухович, 11 июля объявивший сухую голодовку, не был на судебном заседании, написала его дочь Екатерина в Instagram.

По ее словам, адвокат Автуховича выступил с ходатайством о его возвращении на заседание. Суд ответил, что не будет возвращать обвиняемого в зал суда из-за «систематических нарушений».

«Что с ним и в каком папа состоянии, адвокат не знает. У адвоката есть информация, что вчера были какие-то движения по поводу скорой, но неизвестно, вызывалась она для папы или для кого-то другого», — написала дочь Автуховича.

26 июля она рассказала, что отец упал от слабости по пути на заседание и ударился о наручники. По «Нашай Нiвы», во время заседания обвиняемый просил вызвать скорую помощь, однако судья отказал, сказав Автуховичу, что ему «просто нужно поесть». После этого Автуховича удалили из зала и перенесли рассмотрение дела.

На судебном заседании 11 июля Автухович рассказал, что получает письма только от матери. Тогда же он объявил о начале сухой голодовки, потребовав восстановить корреспонденцию.

Николай Автухович — предприниматель из Волковыска. Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года он и его сообщники приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Кроме того, они, по версии обвинения, подорвали автомобиль другого милиционера в Гродно.

Кроме Автуховича по делу проходят еще 11 человек, в том числе активистка Ольга Майорова, которую государственное телевидение называло ведущей соцсетей предпринимателя.

Всем им в сумме вменяют 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.