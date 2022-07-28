КГБ внес в список террористов приговоренного к 4 годам колонии экс‑помощника прокурора Евгения Бабака

КГБ внес в «список террористов» приговоренного к 4 годам колонии бывшего помощника прокурора Евгения Бабака, следует из обновленного перечня на сайте комитета.

12 мая Минский городской суд приговорил Бабака к 4 годам колонии. Его признали виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК).

Бывшего помощника прокурора задержали утром 10 июня 2021 года. Его арестовали на 15 суток за «пикетирование через размещение на балконе бчб-флага» (статья 24.23 КоАП). После отбытия ареста ему снова присудили 15 суток. 9 июля журналисты «Нашай Нівы» сообщили об уголовном деле против Бабака.

В список причастных к терроризму внесли и жителя Минска Станислава Кузьмицкого, обвиняемого в разжигании вражды (статья 130 УК), создании террористической организации или участии в ней (статья 290-4 УК), массовых беспорядках (статья 293 УК) и призывах к санкциям (статья 361 УК).