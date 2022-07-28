Cиловики задержали бывшего участника банды Морозова, подозреваемого в подготовке к заказному убийству

Силовики задержали 56-летнего Александра Кушнерова, подозреваемого в подготовке к заказному убийству «уголовного авторитета и влиятельного бизнесмена», сообщает пресс-служба МВД.

В пресс-релизе говорится, что на бывшего участника банды Морозова вышли сотрудники ГУБОП и МВД России. По информации силовиков, задержанный с 2021 года занимался подготовкой к заказному убийству. Он нашел посредника и исполнителя и успел передать им огнестрельное оружие, пишет ведомство.

Следственный комитет возбудил против Кушнерова, найденных им посредника и исполнителя заказного убийства уголовные дела о приготовлении к убийству по найму двух и более лиц и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

«Гомельская правда» писала, что банда Морозова активно действовала в Гомеле с 1990-х и была одной из самых крупных в Беларуси. Лидеров банды Сергея Морозова и Игоря Данченко приговорили к смертной казни в декабре 2006 года и октябре 2007 года, Валерия Горбатого — в декабре 2006 года. В январе 2022 года суд приговорил еще одного лидера банды — Сергея Дербенева — к 15 годам колонии за умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью. Всего было осуждено более 40 человек, некоторые участники банды бежали за границу.