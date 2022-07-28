Пастора из Гомеля обвиняют в несанкционированном мероприятии за проведенное без разрешения таинство крещения

Пастора гомельской церкви христиан полного Евангелия «Живая вера» Дмитрия Подлобко обвиняют по административной статье о несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП) за проведенное без разрешения водное крещение. Об этом сообщил пастор минской церкви «Новая Жизнь» Вячеслав Гончаренко.

«28 июля он приглашен в милицейский участок для протокола и дальнейшего суда, за проведения водного крещения без должного на то разрешения. Статью, по которой обвиняют 24.23 КоАП и это повторное привлечение», — написал Гончаренко.