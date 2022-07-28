Против члена ОГП Артура Смоленкова завели уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка

Против Артура Смоленкова, члена Объединенной гражданской партии, завели уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники уточняют, что Смоляков не вышел на свободу после 15 суток ареста и стал подозреваемым по статье о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК).

27 июля против главы ОГП Николая Козлова завели дело о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК). В тот же день задержали участницу ОГП Антонину Ковалеву и главу минской ячейки партии Оксану Алексееву.

В августе 2021 года суд приговорил Козлова к трем месяцам ареста по обвинению в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Дело политика рассматривали в закрытом режиме. В конце декабря он начал отбывать срок и освободился в марте.