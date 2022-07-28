Германия отказала в статусе беженца бывшему беларускому заключенному, который занимался ресоциализацией освобожденных

Германия отказала в статусе беженца бывшему беларускому заключенному Станиславу Цыбинскому, который занимался ресоциализацией освобожденных из мест лишения свободы и создал «Беларуский центр поддержки». Про это «Еврорадио» рассказал сам активист.

«Отказали, потому что в Беларуси у меня был срок за тяжелое преступление. Вернуться в Украину я не могу — не пустят. Вернуться в Беларусь тоже не могу. Куда ехать теперь, не знаю», — объяснил активист.

В Германию Цыбинский приехал после начала полномасштабной войны в Украине, куда эмигрировал из-за событий 2020 года в Беларуси. В Киеве он работал официантом, а с конца февраля помогал кормить служащих национальной гвардии, писало «Еврорадио».

В августе 2020 года Цыбинского избили сотрудники беларуской милиции. Активист объяснял это тем, что силовики потребовали от него прекратить поддерживать бывших заключенных, но он отказался. После избиения Цыбинский перебрался в Москву, где прошел лечение в местной клинике и продолжил помогать освобожденным, но уже российским. Как говорил он «Еврорадио», в Москве «им заинтересовалось ФСБ» и поэтому Цыбинский выехал в Украину.

«Беларуский центр поддержки» — это инициатива по помощи бывшим заключенным в ресоциализации после выхода на свободу. Ее Станислав Цыбинский организовал после того, как сам отсидел по делу об убийстве (часть 2 статьи 139 УК), рассказывало в 2019 году «Еврорадио». В 2002 году 18-летнего жителя Гродно осудили на 16 лет тюрьмы.

Кроме информационного центра, Цыбинский создал под Щучином подобную инициативу помощи освобожденным. Судя по социализным сетям, центр поддержки работает до сих пор, а в марте волонтеры организовали гуманитарный сбор для жителей Украины.