Александр Федута признал свою вину в «заговоре с целью захвата власти»

В Минском областном суде политолог Александр Федута признал вину в предъявленных обвинениях, сообщает «Белта». Позже издание Sputnik уточнило, что Федута признал вину «частично».

«Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем я признаю», — сказал Федута.

По словам прокурора, Федута обвиняется в том, что «вступил в заговор с целью свержения государственной власти в Беларуси с гражданами США Зенковичем и Щигельским», а при реализации заговора он «допускал жертвы среди гражданского населения Беларуси».

Из обвинения следует, что Зенкович достиг тайного соглашения со Щигельским о захвате власти в республике путем военного переворота. Сами заговорщики «просили от ВПК США выделить им 10 миллионов долларов на военный переворот в Беларуси» и планировали убийство Александра Лукашенко.

По уголовному делу судят пятерых человек. Юриста Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК).

Александра Федуту и Григория Костусева — в заговоре, а Дениса Кравчука и Ольгу Голубович — в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).