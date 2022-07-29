Суд оштрафовал одну из владелиц питомника под Кореличами, который называли «концлагерем для собак», на 480 рублей

Кореличский районный суд оштрафовал одну из владелиц питомника под Кореличами на 480 рублей, сообщает Newgrodno.by со ссылкой на зоозащитников.

По информации активистов зоозащитной организации "Преданное сердце", более чем 100 изъятым собакам будут искать новых хозяев. В начале августа планируется еще одно заседание, где будет решана судьба еще более чем 20 животных, находившихся в питомнике.

5 февраля в инстаграме funnydog_blog беларуские зоозащитники сообщили, что милиция обнаружила в частном питомнике более 230 породистых собак. Как утверждали волонтеры, животных держали в «дырявых сараях» и «жуткой антисанитарии». Тогда милиция описала 114 собак и разрешила волонтерам забрать их на временную передержку.