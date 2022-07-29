Провластный телеграм‑канал опубликовал видео с художницей, которая закрасила бело‑красно‑белый флаг на картине

Провластный телеграм-канал «Почти первые» опубликовал видео с художницей, которая перерисовала свою картину с бело-красно-белым флагом.

На видео девушка говорит о том, что учувствовала в акциях протеста в 2020 году. После этого показывают кадр, на которым она во время акции держит картину с изображением девушки на фоне бело-красно-белого флага.

«В 2022 году я пересмотрела свои взгляды и поменяла вид этой картины», — говорит художница и демонстрирует ту же картину, но с закрашенным белым цветом фоном.

После этого она говорит, что «явилась с явкой с повинной», однако видео прерывается другим, на котором она в другом помещении и одежде призывает «явиться с явкой с повинной» участников акций.