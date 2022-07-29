«Сводки центра»: против военного эксперта Егора Лебедка возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности

Против военного эксперта Егора Лебедка возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), пишет провластный телеграм-канал «Сводки центра».

Утром издание Deutsche Welle сообщило, что эксперт не вышел на свободу после 15 суток административного ареста по статье о неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП).

14 июля «Сводки Центра» опубликовали видео с задержанным накануне Лебедком. Основания задержания авторы канала не называли.

«Получив какую-то левую должность при штабе литовско-польских содержанок, отрабатывает их повестку, записывая различные видео с "мнением эксперта", поливая грязью российскую и белорусскую армию», — писали «Сводки Центра».

На видео, прикрепленном к посту канала, Лебедок рассказывал, что является «военно-политическим обозревателем» и ведет свой телеграм-канал, «освещающий вопросы военной безопасности».

«Даю интервью каналам, которые признаны у нас экстремистскими, на тему войны в Украине, ну и на другие вопросы. В августе 2020 года посещал неразрешенные законодательством массовые мероприятия. Разместил у себя на странице в фейсбук плакат фашистской Германии. В настоящий момент задержан сотрудниками милиции», — говорил Лебедок на видео, с трудом сдерживая улыбку.

По информации блога «Отражение», Лебедка задержали утром 12 июля дома в Смолевичах. Во время обыска у обозревателя изъяли системный блок и мобильный телефон.

Лебедок проходил службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в должности командира взвода. С 2010 по 2014 годы он был депутатом Смолевичского районного Совета депутатов.

Лебедок выступал в беларуских СМИ в качестве независимого военного эксперта. На его телеграм-канал подписаны 11 тысяч человек. Лебедок давал комментарии в том числе и изданиям, признанным «экстремистскими формированиями» на момент выхода материалов с его участием, например «Радыё Свабода» и «Нашай Нiве».