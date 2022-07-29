Милиция в Витебске задержала бывшую журналистку TUT.by Татьяну Матвееву

В Витебске милиция задержала бывшую журналистку TUT.by Татьяну Матвееву, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишут правозащитники, Матвееву задержали на вокзале после возвращения из командировки. Перед этим ей звонили милиционеры с предложением «прийти на разговор».

По предварительной информации «Вясны», Матвеевой вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) за аватарки в соцсетях.

В прошлый раз бывшую журналистку TUT.by вызывали в милицию месяц назад.

«Причина была в том, что TUT.by недавно признали "экстремистской организацией". И вот у меня почти два часа узнавали, не сотрудничаю ли я с ней. На прощание сказали: до новых встреч», — рассказывала она.