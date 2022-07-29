Суд по делу о «попытке госпереворота» против Костусева, Федуты и Зенковича пройдет в открытом режиме

Судебное заседание по уголовному делу о заговоре с целью захвата власти, обвиняемыми по которому проходят политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев, юрист Юрий Зенкович, бухгалтер Ольга Голубович и дальнобойщик Денис Кравчук, пройдет в открытом режиме, сообщает госагентство «Белта».

Изначально дело слушалось в закрытом режиме, однако, как пишет агентство, об открытии процесса ходатайствовал Александр Федута, и его поддержал Григорий Костусев.

«Прошу вести судебное заседание в открытом режиме. Это возможно по следующим причинам: материалы уголовного дела не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Единственное, что, на мой взгляд, не подлежит оглашению, — сведения о состоянии здоровья», — цитирует «Белта» Федуту.

Как уточняет агентство, свое ходатайство политолог аргументировал тем, что о начале следствия сообщалось по телевидению, а также говорилось, что о нем проинформированы главы Российской Федерации и США.

«Сложившаяся таким образом информационная обстановка максимальной открытости процесса позволит избежать появления откровенных фейков, домыслов, позволит обществу убедиться в беспристрастности следствия, весомости доказательств обвинения, соблюдению прав подсудимых на защиту и аргументированности приговора, что соответствует интересам Республики Беларусь», — приводит его слова агентство.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек.

Как уточняет агентство, Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), публичных призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Александру Федуте и Григорию Костусеву вменяют заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК). Ольгу Голубович и Дениса Кравчука обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Обвиняемых задержали в апреле 2021 года. По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

После начала расследования КГБ озвучивало, что в деле девять обвиняемых: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Проходящего в итоге обвиняемым Дениса Кравчука в этом списке не было.