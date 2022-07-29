Пастора из Гомеля оштрафовали на 640 рублей за проведенное без разрешения таинство крещения

Пастора гомельской церкви христиан полного Евангелия «Живая вера» Дмитрия Подлобко оштафовали на 20 базовых величин по административной статье о несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП) за проведенное без разрешения водное крещение, рассказал он в своем телеграм-канале.

«Когда в участке милиции меня уведомили, что суд может присудить мне арест, то я пошутил, что и в тюрьме людям тоже ведь нужен пастор, хотя имел серьезно это ввиду и был готов к этому», — рассказал он.

О том, что Подлобко обвинили в несанкционированном массовом мероприятии за водное крещение, рассказывал пастор минской церкви «Новая Жизнь» Вячеслав Гончаренко.

«28 июля он приглашен в милицейский участок для протокола и дальнейшего суда, за проведения водного крещения без должного на то разрешения. Статью, по которой обвиняют 24.23 КоАП и это повторное привлечение», — писал Гончаренко.