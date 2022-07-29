ГПК отчитался о задержании литовца, который пытался проехать в Беларусь со свертком марихуаны и папортом с вырванными страницами

В пункте пропуска Бенякони беларуский пограничный наряд задержал гражданина Литвы, который пытался попасть в Беларусь со свертком марихуаны и паспортом с вырванными страницами, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Литовца задержали 23 июля. Он пытался въехать в Беларусь с паспортом, из которого были вырваны восемь страниц. Как пишет пресс-служба ГПК, литовец пояснил, что знал о вырванных страницах, но «понадеялся на удачу, ведь литовские пограничники без проблем пропустили его по недействительному документу». В процессе погранконтроля служебная собака также обнаружила у него сверток с марихуаной, спрятанный в пачке с сигаретами.

«За попытку незаконного пересечения границы задержанный привлечен к административной ответственности, а за незаконный оборот и перемещение наркотических средств через государственную границу ему грозит до 7 лет лишения свободы», — пишет ведомство.