Полк Калиновского сообщил о гибели одного из добровольцев батальона «Волат»

Во время боевой операции в одном из украинских сел погиб доброволец батальона «Волат», сообщает пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского.

Как указывается в пресс-релизе полка, это произошло 28 июля. Имя добровольца и другие сведения о нем полк не называет по просьбе его родственников.

«Штурмовая группа, в состав которой входил наш воин, целиком выполнила боевую задачу по захвату укрепленной позиции врага. При штурме боец батальона "Волат" получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Он погиб мгновенно», — сообщили в пресс-службе.

Тело погибшего, по утверждению представительницы полка, удалось эвакуировать.