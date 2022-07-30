Против участниц ОГП Антонины Ковалевой и Оксаны Алексеевой завели уголовные дела

Против участниц Объединенной гражданской партии Антонины Ковалевой и Оксаны Алексеевой завели уголовное дело, сообщает «Вясна».

По какой именно статье заведены уголовные дела не уточняется. Правозащитники передают и о задержании еще одного члена ОГП — Андрея Осмоловского. Он арестован на 10 суток, рассказали родные Осмоловского. На связь не выходит его сожительница Диана Чернушина, пишет «Вясна».

27 июля уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК) завели против главы ОГП Николя Козлова.

В августе 2021 года суд приговорил Козлова к трем месяцам ареста по обвинению в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Дело политика рассматривали в закрытом режиме. В конце декабря он начал отбывать срок и освободился в марте.