В Ляховичах работника ЖКХ осудили на полтора года за надпись «Нет войне!» на гараже

В Ляховичах работника ЖКХ Александра Касумова осудили на полтора года домашней химии за надписи на гараже возле местной бани, пишет «Берасцейская Вясна».

Следствие посчитало, что в апреле Касумов дважды нанес граффити на стены гаража. Первую надпись «Нет войне!» закрасили, поэтому он нарисовал «No war!», «Luka», «убийца!». Новые лозунги тоже убрали, а в апреле сотрудника ЖКХ осудили по делу об осквернении сооружений (статья 341 УК). Выездное заседание суда прошло в середине июля в самом ЖКХ, но известно об этом стало только сейчас.

Среди доказательств вины Касумова обвинение использует аудиозапись рассказа сотрудника ЖКХ своему сокамернику о том, как он дважды делал баллончиком надписи на гараже. В деле эти записи фигурируют как «оперативно-розыскные мероприятия "слуховой контроль"», то есть прослушка из камеры изолятора, пишут правозащитники.