В Барановичах силовики провели обыски из‑за комментариев о смерти начальника отдела охраны Алексея Гетьмана

В Барановичах силовики провели у местных жителей обыски из-за комментариев в о смерти начальника отдела охраны правопорядка милиции общественной безопасности Барановичского ГОВД Алексея Гетьмана, сообщает правозащитный центр «Вясна».

19 июля «Наша Ніва» сообщила о гибели Гетьмана — он нырнул, ударился головой о дно и сломал шею.

Правозащитники пишут, что обыски прошли у нескольких человек, ранее осужденных за оскорбление Гетьмана. После обысков местных жителей забирали в милицию, но позже отпустили.

По информации «Вясны», в последние дни в Барановичах проходили и другие «политические» обыски. По какому делу их проводили, не сообщается.