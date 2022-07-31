Rzeczpospolita: Анджэя Почобута обвиняют в разжигании вражды за то, что он говорил о советской агрессии против Польши

Польское издание Rzeczpospolita перечисляет несколько эпизодов уголовного дела против журналиста и активиста Союза поляков Беларуси Анджэя Почобута. Среди них — «разговоры о советской агрессии против Польши», статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гомельской области.

Информацию об обвинениях журналисту удалось передать из-за решетки, пишет Rzeczpospolita. Прокуроры квалифицировали разговоры Почобута о советской агрессии против Польши 17 сентября 1939 года как разжигание ненависти по национальному признаку, пишет издание.

В деле фигурирует статья в Gazeta Wyborcza, где журналист рассказывал о разгоне протестов в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. Разжигание ненависти нашли и в других материалах для польских СМИ, утверждает Rzeczpospolita. О каких статьях идет речь, не говорится, но издание упоминает материал для Magazyn Polski, который Почобут написал в 2006 году. В нем речь идет об одном из командиров польского антикоммунистического подполья в Гродненской области — Анатолии Радзивонике.

Анджэя Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно. В этот день силовики пришли и к другим активистам Союза поляков: к его главе Анжелике Борис, директору гражданской школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и руководителю лидского отделения Союза поляков Ирене Бернацкой. Почти двумя неделями ранее на связь перестала выходить и директор «Польской школы» Анна Панишева.

В марте против Анжелики Борис и «иных лиц» возбудили уголовное дело о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130). 25 марта 2022 года Борис отпустили под домашний арест, а Бернацкую, Тишковскую и Панишеву передали Польше в конце мая. Анджэй Почобут остается за решеткой.