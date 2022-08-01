Отец подростка, который участвовал в драке в ЖК «Каскад», обратился в милицию, чтобы извиниться за сына

Родители одного из подростков, который участвовал в потасовке с бывшим главой ГУБОПиК Андреем Паршиным, дали интервью «Мінскай праўдзе».

В нем отец подростка рассказывает, что на второй день после инцидента он обратился в милицию, чтобы извинится перед их сотрудником. «Дети действительно неадекватные. Ну, ясно же что он мог отреагировать. Правильно отреагировал. Наша семья приносит и принесла ему уже извинения за случившееся», — уточняет отец подростка Владимир.

«Мы хотели спокойно жить, но некоторые интернет-ресурсы нам этого не дали сделать своими небылицами. Им хотелось найти повод и бросить тень на правоохранительную систему, они нас использовали, не спросив, а мы этого хотим?», — сказала мать подростка.

Отец рассказал, что сам «не самый порядочный человек в этой стране, но родину никогда не предавал». В видео, прикрепленному к интервью, родители рассказывают об автопробегах, в которых участвовала их семья. «Машина, большой флаг беларуский, папа, мама, дети — поехали на автопробег», — говорит мать.

24 июня «Наша Ніва» написала о предполагаемой стрельбе в минском ЖК «Каскад» и причастности к ней экс-главы ГУБОПиК Андрея Паршина, который сейчас работает в милиции. Издание «Позірк» также сообщало о потасовке в этом районе, к которой была причастна группа подростков и, предположительно, сотрудник МВД.

Как рассказали «Позірку» очевидцы, в тот день «у подъезда расположилась группа молодежи. Паршин решил сделать замечания по какому-то поводу. Слово за слово — началась потасовка. В результате Паршин оказался на земле».

«Позiрк» также добавлял со ссылкой на жильца «Каскада», что после этого прозвучал хлопок, похожий на звук выстрела. Информация о том, что стрелявшим был именно Паршин, появилась в чате района, писало издание «Зеркало».

24 июня лизкий к силовикам телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал имя пострадавшего при драке в минском ЖК «Каскад» подростка — его зовут Евгений Владимирович Д. Авторы публикации утверждали, что экс-глава ГУБОПиК Андрей Паршин выстрелил в 16-летнего.

25 июня «Мінская праўда» выпустила материал, в котором рассказывала предполагаемую хронологию случившегося. По версии издания, до того, как начать стрелять, сотрудник милиции предупредил об этом группу подростков.

«Юноша из компании стал за спиной милиционера, а "герой" с цепью, воспользовавшись ситуацией, вскочил со скамейки и начал наносить удары по голове. Попытка расправы разрешилась неудачно для молодого человека. Офицер достал служебный травматический пистолет и, предупредив о его применении, выстрелил», — утверждала авторка текста.