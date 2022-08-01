Григорий Костусев не признал вину на суде по делу о захвате власти

Глава партии БНФ Григорий Костусев не признал вину ни по одному из пунктов обвинения, передает Sputnik.

«Я не признаю вину», — заявил он в суде. Костусев, отвечая на вопрос суда, признает ли он вину, пояснил, что участвовал в онлайн-конференции заговорщиков только как слушатель, пишет Sputnik.

Григорию Костусеву и политологу Александру Федуте вменяют заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК). На заседании 29 июля Федута частично признал вину. «Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем я признаю», — сказал он.

Полностью свою вину признали Денис Кравчук и Ольга Голубович, сообщает Sputnik и «Вясна».

«Давай, Рыгор, вместе с тобой замочим Луку». Что известно о деле Федуты, Зенковича и Костусева

Проходящих вместе с ними по делу Ольгу Голубович и Дениса Кравчука обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), публичных призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Суд по делу проходит в открытом режиме. Изначально заседания были закрытыми, но из-за ходатайства Федуты и Костусева его сделали открытым. Обвиняемыми по делу проходят пять человек.

Фигурантов дела задержали в апреле 2021 года. По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

Дополнено в 12:35. Добавлена информация о признании вины Денисом Кравчуком и Ольгой Голубович.