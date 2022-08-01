Лидчанин из ревности поджег жену в комнате с дочерью; его супруга умерла в больнице

15 июля лидчанин поджег жену в комнате с дочерью, сообщает Следственный комитет. Известно об этом стало спустя 2 недели.

По данным следствия, мужчина настойчиво требовал у жены отдать ему мобильный телефон, чтобы «доказать ее неверность». Получив отказ, он облил ее из канистры с бензином и поджег.

Женщину госпитализировали с ожогами 60% тела. Через несколько дней она умерла. Кроме жены, пострадала и дочка. Сейчас она находится в больнице.

На допросе лидчанин рассказал, что хотел ее «просто напугать». Против него возбуждено дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью (часть 1 статьи 14 пункты 5 и 6 части 2 статьи 139 УК).