На свободу вышла экс‑журналистка TUT.BY Татьяна Матвеева, которую задержали три дня назад

В Витебске вышла на свободу экс-журналистка TUT.BY Татьяна Матвеева, которую задержали три дня назад, об этом написал в фейсбуке ее муж.

Матвееву задержали 29 июля. Это случилось на вокзале, когда она возвращалась из командировки, писали правозащитники. Перед этим ей звонили милиционеры с предложением «прийти на разговор». Тогда на нее составили протокол о нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) за аватарки в соцсетях.

В прошлый раз бывшую журналистку TUT.by вызывали в милицию месяц назад.

«Причина была в том, что TUT.by недавно признали "экстремистской организацией". И вот у меня почти два часа узнавали, не сотрудничаю ли я с ней. На прощание сказали: до новых встреч», — рассказывала она.